受到新冠肺炎疫情的影響，英國愛丁堡動物園去年虧損台幣數千萬元，而園中來自大陸的大貓熊「陽光」和「甜甜」，因為每年租貸費用高達台幣3890萬，讓園方大呼吃不消，因此即將到期的合約期滿後恐不續約，需忍痛將英國僅有的大貓熊送回國。

外媒《天空新聞》3日報導，新冠疫情導致負責運營英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）的蘇格蘭皇家動物學會損失高達200萬英鎊（約新台幣7780萬元），讓學會總裁菲爾德（David Field）不得不縮減開支。

菲爾德進一步表示，動物園的主要收入來源就是門票，但去年夏天因為疫情被迫封園3個月，讓園方財務承受巨大損失，儘管現在已經重新開放參觀，但受限於防疫規定，入園人數有所管制，仍無法補足收支漏洞。

其中，園方向大陸出借的大貓熊「陽光」和「甜甜」，從2011年12月起簽訂10年租約，光是一年租金就高達100萬英鎊（約新台幣3890萬元），還不包括其他照顧成本，因此傳出今年底合約期滿後，恐怕無法再續約。

不過菲爾德透露，他們目前已經接受了政府的貸款，和暫時讓員工休假、裁員、號召募捐等措施，因此現階段談任何決定都還為時過早，他們會在未來幾個月重新評估成本和租約，再和陸方同事討論下一步行動。