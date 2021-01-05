每個生命都同樣珍貴，不應該隨便殘忍傷害！上週林口社區驚傳有人將一隻巴西龜從高樓丟下，致其龜殼破裂，當場血濺地面，觸目驚心的場面嚇壞現場所有民眾。新北市動保處接獲通報也立即將巴西龜送醫診治，目前情況穩定，並無大礙。

一名女網友3日在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，表示她在林口一處住宅社區看到一隻受傷的巴西烏躺在地上，旁邊還有大量血跡。有目擊者向她透露，是有人將烏龜裝在紙箱內，並從高處往下丟，讓她忍不住痛心直呼，「請問是誰那麼殘忍？為什麼要這樣對待動物？看了真的很可怕也很心疼」。

文章曝光後，殘忍畫面引發眾怒，網友紛紛氣憤留言，「下輩子他也會遇到同樣的待遇」、「怎麼這麼多垃圾，不喜歡可以不要養，也不要直接這樣殘害」、「要嚴查！太差勁了！住在社區裡的人要提防，有殺人的機會！」、「天哪⋯同社區的，也太可怕了吧…」。

原PO的同事事後也通報新北動保處，請他們派員將烏龜送醫治療，目前生命狀況正常，但仍需觀察後續情況。動保處也表示，將協同警方調閱社區監視器，如有刻意傷害動物之事實，將依動保法25條「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。