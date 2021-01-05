跨年夜是不少好友、情人相聚慶祝的日子，在這樣歡樂愉快的氣氛中，俄羅斯卻發生一起驚悚事件。上周一名11歲男童慘遭7隻大型牧羊犬圍攻，殘破斷肢散落一旁，連頭皮都幾乎被扯下，死狀悽慘，離譜的是她的母親竟然只顧著和朋友狂歡喝酒，完全不知道自己兒子的狀況。

Boy ripped apart by savage dogs while mum got drunk on vodka with friendhttps://t.co/JsvbDqKZdi pic.twitter.com/7ac6uDHHfX — Daily Star (@dailystar) January 4, 2021

根據《每日星報》報導，俄羅斯伊萬捷耶夫卡市（Ivanteevka）一名11歲男童米沙（Misha），在去年12月31日和母親到友人家中跨年，共有2名成年男性、3名成年女性，以及3名兒童。現場氣氛熱烈，幾名大人連續3天狂飲伏特加烈酒慶祝，全都爛醉如泥。

因為聚會屋主是經營飼育狗隻的工作，屋外還有一個大型犬隻的飼育場，本月2日下午1點左右，米沙因為無聊，想獨自前往院子餵狗，沒想到一打開狗籠，馬上被裡面7隻德國牧羊犬和中亞牧羊犬包圍攻擊。

等到被發現時，米沙已經不幸身亡，身上穿的夾克被咬爛放在染血狗籠旁，還發現一截斷肢，頭皮也幾乎要被撕扯下來，死狀十分悽慘。警方進屋查看後，發現屋內酒氣沖天，而米沙的母親更是喝到爛醉，完全不知道兒子已經遇害，目前案件仍在調查當中。