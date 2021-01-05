貓兒子陪我走過了16個春夏秋冬，從中年少女到大嬸身材，這中間，我經歷了哪些情感、到英國long stay、經歷雙親、姐姐紛紛離世，都有他默默陪伴，默默看盡我的人生。

柚子貍的貓兒子。(圖/柚子貍提供)

他不愛叫，頂多喵兩聲，大部分時候是睜著咕溜大眼，像尊化石般坐在我斜前方默默看著我，長達一個鐘頭，眼睛都不眨一下，常盯到我＂毛毛的＂，「他鐵定有話要對我說」，我想。

他眼神裡有著千言萬語，我渴望有貓咪翻譯機，可以幫我了解他內心的聲音。

有天我發現了有｢寵物溝通師」這個行業，離我理想的翻譯機不遠。初體驗是因為貓兒子那陣子老愛到電梯口亂尿尿，我猜他一定想告訴我什麼、或者抗議什麼？我需要人翻譯。

接連找過兩位溝通師，都讓我留下深刻印象，因為互不認識的她倆，分別轉達我貓兒子的想法，內容竟然可以這麼大同小異！

唯一的差別，只在口吻不太一樣，一個口中的我家貓兒子，像個調皮卻懂事的小男孩，一個呈現的是比較沉穩老練的大男孩樣，個性雖有些落差，但他們都說了貓兒子對我這位每天埋首於電腦前工作的媽咪，有著滿滿的心疼跟擔憂。

以前，我用我的視角看貓兒子，關心他會不會太寂寞、無聊，從沒想過他的視角，原來也正默默的關心著我，還好奇媽咪每天對著一個黑黑的盒子（電腦），到底在幹嘛？他沒有抱怨，只擔心我累壞了…。

我第一次體會毛孩對主人，有的只是最單純的愛。

後來當然我也聽過有寵物溝通師翻譯，有些毛孩會罵三字經的有趣故事。但我家貓兒子絕對不是這種｢人」，他是我生命中的可愛天使。

兩年前貓兒子畢業了，那是我生命中最不願回想的一天之一，因為那天我明明休假，也知道他身體不舒服，我還是一心只想著工作，跑回去公司加班，且該死的沒來由加到特別晚…。

晚上九點多回到家打開門，沒有看到小小身軀如往常蹭門迎接我，心已經涼了一半，心想，不要啊…深吸一口氣，用一世紀的勇氣慢慢將門推開，果然，我最不願意看到的場面赫然映入眼簾，他已經僵硬的躺在地板上，而我也全身冰冷被迫接受貓兒子走了的事實。

從姿勢研判，他應該是拖著病軀奮力的上完廁所或吃完飯，正要走回睡窩的途中，不支倒地吧，我不敢想像…但又很想知道答案。

16年來第一次沒有他的日子，我瘋狂思念，頭七當天我努力在網路上搜尋｢寵物溝通師」，想知道他走得是否安詳？在彼端是否安好？

那位寵物溝通師告訴我，「我知道你很想他，但他現在很忙，正準備排隊去投胎，根本沒空理你」，雖然答案很無情，我卻反倒有點放下了，他生命走到了下一站，還有很多手續等著辦呢，我就別瞎操心了。

但他，一直還住在我心裡。

直到後來工作關係又有機會接觸寵物溝通師，一位是先天通靈者，一位是後天訓練出來的心電感應者，又翻攪了我深埋的記憶。

通靈者說出了我跟貓兒子之間沒人知道的私下約定，觸動了我內心最深的思念，但她告訴我，正因為我的掛念，讓原本該到下一站的貓兒子走不了，還維持著病體無法投胎，唯有我放下，他才能得到真正的自在跟解脫。

放下，放下。但原來放不下的不只是我，貓兒子也有事耿耿於懷，另一位直覺溝通師，靠著跟貓兒子照片心電感應，我才知道他離世當下的心情糾葛。

「媽咪，你明知道我當天就要走了，為何還不願為了我，暫時放下手邊的工作呢？我好希望你能為我不顧一切，媽咪，可是為何你沒有？」。

我發誓，我真的不知道那日他即將壽終，我努力跟他解釋，但溝通師說，他耿耿於懷，因為他認為你知道，只是不願去面對。

溝通師進一步傳達給我，貓兒子有點囁囁的不知該不該說的樣子，因為他知道他說出來我會很難過，但他很高興我能知道他真正的想法，貓兒子：「說出來後舒服多了啊！」，而我也藉由這次機會，才終於願意去面對藏在心中最深最深的愧疚。

透過溝通師，我向貓兒子道歉，希望他能原諒我，最終我們和解了。他也答應我，會乖乖趕快去投胎。

這兩次體驗讓我深刻體會，離世毛孩的主人，思念要有地方落地，情緒必須釋放，一切才能過去。

於是我這位麻瓜，也決定接受靜心直覺訓練，跨入這個領域，開始扮演鏟屎官跟毛孩間的橋梁角色，透過不斷練習，增加心電感應的敏銳度跟穩定度。

唯有親身感受過，才能了解那種渴望知道毛孩在想什麼，以及怎樣做對他最好的心情！也知道無盡的思念，有一個能「安住心」的紓解管道，有多麼重要。