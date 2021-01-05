近來很夯的日式迴轉壽司品牌「藏壽司」，深受國人青睞，不過日前就有網友好奇，店家提供的鹽巴調味包究竟有何用途？貼文一出便釣出內行人分享道地的專業吃法，掀起眾人熱議。

原PO日前在《Dcard》以「求解藏壽司鹽巴的用途」為題，PO文指出，稍早前往店家用餐時，意外發現有鹽巴調味包，但是他想來想去，似乎也沒有任何菜色需要加鹽巴，讓他不禁好奇「有人用過藏壽司的鹽巴嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我不確定，但我好像聽說過鮪魚跟海膽壽司的正確吃法是加鹽，不是沾醬油」、「秋刀魚薄撒一層超好吃！」、「沾甜蝦！」、「灑在牛奶口味冰淇淋上變成海鹽口味超好吃，鹹鹹甜甜的」、「我朋友吃壽司都是沾鹽巴，他說超好吃」。

不過也有內行人分享鹽巴的正確用途，「在日本100%是沾天婦羅」、「我都是炸物類會加，提升風味」、「日本炸物（天ぷら）吃法都是沾鹽巴或叫做天つゆ的湯汁來增加鹹味」、「除了天婦羅之外，貝類或蝦類生食配鹽巴不沾醬油也很好吃，有些壽司店師傅出干貝壽司的時候喜歡單用鹽去提味，比較能完整吃到干貝的原味」。