殺了一隻大蜘蛛，沒想到竟招惹上數不清的後代來復仇！澳洲一名人妻前陣子開車出門時，發現車上有一隻體型巨大的蜘蛛，她鼓起勇氣將牠殺死，沒想到接下來的幾天，卻冒出無數蜘蛛寶寶在車內「開趴」，讓人妻和孩子們全都崩潰了。

Terrified mother removes a massive huntsman spider from her car – only to return three days later to find webs from its babies covering the seats https://t.co/nOtRnWvGLj — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 4, 2021

根據《每日郵報》報導，事情開始於去年耶誕節，艾瑪（Emma）晚間9點開車到位於阿得雷德（Adelaide）的加油站，當時她用餘光瞥見副駕駛座有一隻大獵人蜘蛛，艾瑪緊張地盯著牠看，不斷在腦海中想著該如何是好，「很慶幸當時只有我一個人，我的孩子絕對會嚇死！」。

隨後艾瑪鼓起勇氣，下車走到副駕駛座那側，先用鞋子把蜘蛛剝落，之後再將牠壓扁並丟掉垃圾桶；原本以為這場驚嚇事件就此結束，沒想到這才是「惡夢」的開端。

接下來幾天，艾瑪開車載著3個孩子出門時，竟冒出了無數的小蜘蛛，不斷在車內爬來爬去，坐在前面的大兒子嚇壞了，後面的2個孩子也怕得全身僵住、不敢亂動；甚至有一次，艾瑪在公速公路上以時速100公里行駛，卻突然跳出一隻小蜘蛛，讓她不得不一邊開車一邊試圖擺脫牠。

在這些危險又驚悚的事件之後，艾瑪開始搜尋消滅蜘蛛的辦法，「所有自然療法都沒有用」，每當她打開車門時，車內都遍布著蜘蛛絲，就像是剛開完一場「狂歡派對」，讓艾瑪心很累，最後靠著水煙殺蟲劑，才順利將所有蜘蛛消滅。

剛開始，艾瑪的大兒子還很抗拒上車，直到意識到車內已經沒有蜘蛛了才終於安心，開心地稱讚媽媽「做得很好」。事後，有網友開玩笑地要她直接燒了車子，從事保險業的艾瑪也幽默回應：「這不是可以理賠的事件，我已經確認過了」。