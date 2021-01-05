科舉是古代一項重要的政治制度，由隋文帝在西元587年設立，一直持續到清朝末年，將近1300年的歷史中，誕生了500多名壯元。神奇的是，在封建禮教和父權思想橫行的世代，竟然在清末破天荒出了一名女狀元，雖然一舉成名，下場卻十分淒慘，她就是傅善祥。

傅善祥出生於南京一戶書香世家，從小聰明伶俐，8歲就可以吟誦《千家詩》。7歲那年父母雙亡，只能依靠哥哥嫂嫂過生活。嫁人後，18歲那年又遇到丈夫病逝，狠心婆婆本想將她賣掉，她趁機逃出，投靠當時的太平軍。

太平天國打進南京後，洪秀全打破常規在科舉考試增設了女科，希望能網羅人才，傅善祥也因此成為歷史上唯一一位女狀元，並受到東王楊秀清的青睞，被召進東王府擔任「女侍史」，負責府內文獻的整理。

傅善祥精明能幹，連洪秀全也經常有事務委託她打理，當時她也做出許多卓越政績，例如廢除女館，強調男女平等，禁止毀壞前朝文物，保護歷史古蹟等等，出色的表現讓傅善祥在民間和朝廷累積大量聲望，還和洪秀全的結拜妹妹洪宣嬌並稱「武有洪宣嬌，文有傅善祥」之說。

但楊秀清等民間領袖卻在此時開始墮落，只在乎享樂和盛大排場，不但在天京建造華麗王府，還有成千上百的侍從和數十名妻妾。據說楊秀清本擁妻妾66人還不知滿足，一職不斷物色更漂亮的女子。面容姣好的傅善祥本來就讓楊秀清垂涎已久，之後透過權勢成功將她變成自己玩物，從此，才女變成了「寶貝」，玉人變成了尤物。

直到天京事變爆發，東王府遭到血洗，傅善祥也從此下落不明，有一說是她在亂軍中也被殺害。一說則是她被關入獄後遭到洪宣嬌營救，嫁給太平天國慕王譚紹光，之後聽聞譚在蘇州被手下加害的消息，因憂鬱而死。另一說則是傅善祥在東王府時和當時也在府裡工作的何震川萌生愛意，天京事變後2人隱姓埋名，默默生活在上海。