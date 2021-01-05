菇類熱量低，營養豐富，是餐桌上常見的料理，但是菇類在烹調前到底要不要清洗，一直以來都有兩派說法，日前就有網友透露，買了鴻喜菇回家料理，但一直猶豫該不該清洗。對此就有專業網友直言，不建議用水洗，「不只會影響風味，也更容易腐敗、變質，有害無益」。

原PO昨（4日）在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上傳一張鴻喜菇的照片，並PO文問道「這個…真的不用洗，直接煮來吃嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人坦言，即便包裝上清楚載明「不用清洗」，但還是不太放心，「我還是會用過濾水洗一下再煮耶」、「會過水沖洗一下，沒洗怪怪的」、「聽說是不用洗，但我還是無法跨過這個心理障礙」。

不過也有人指出「真的不用洗」，「它的居住環境比人還嚴格」」、「現在的菇都是無菌室培養，只要直接尾巴切掉就可以入鍋了，如果洗水反而有生菌疑慮」、「培養環境都是穿隔離衣、自動加濕採摘的，菇的養分是水溶性而且海綿體吸水，洗了會比較沒那麼好吃」。

一名專業網友解釋，「像金針菇、杏鮑菇、柳松菇、鴻喜菇、美白菇，這些栽培時，需要空調的食物菇，都只採收第一槽菇。尤其是金針菇，活力最好的溫度是攝氏5度，等於是在冰箱的冷藏室裡，食用菇的庫房，都比家裡的冰箱還乾淨，就算是真的帶點太空包的屑屑，用手剝掉，就可以下鍋了，不建議用水洗。菇類下水、吸水後，不只會影響風味，也更容易腐敗、變質，有害無益。」

民眾若是擔心農藥殘留的問題，食品技師張邦妮就曾指出，菇類比起豆類及葉菜類，殘留農藥過量違規的比例較低，因此只要選購有機認證或清楚標示來源的商品，就可以放心食用。