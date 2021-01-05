這真的太神奇了！英國一名懷胎20周的孕婦到醫院進行產檢，照超音波時，肚子裡的寶寶竟用手擺出了「讚」的手勢，讓在場所有人感到相當不可思議，就連護理師都驚訝地直呼，從沒看過這種情況！

Baby in womb gives mom thumbs up during ultrasound https://t.co/PvKqPnVno6 pic.twitter.com/gnAS6VfVoC — New York Post (@nypost) December 27, 2020

綜合外媒報導，33歲的荷莉（Holly Giles）在去年12月9日到醫院進行產檢，當時她已懷胎20周。在超音波檢查時，荷莉躺在床上，突然聽見診間的人發出的驚嘆聲，轉過頭一看，才發現自己腹中的寶寶竟豎起了大拇指，做出一個「讚」的手勢，在場的大人都覺得相當神奇，陪同荷莉產檢的閨密甚至還拿出手機，把這幕拍下來留念。

荷莉事後在採訪中描述當時的狀況，指出護理師最先看見這個畫面，驚訝地喊了一句：「喔！我的老天」，接著她和閨密才看到這可愛的一幕，經驗豐富的護理師表示這真的非常罕見，而且她從未看過這種情況，儘管寶寶一直動來動去，但也維持了這個手勢一段時間。

荷莉透露，自己的母親在她10多歲時就去世了，因此她認為這個孩子就像是母親送給她的禮物，荷莉也稱讚孩子的手勢，「實在是太可愛了，我覺得這就是我的小孩在跟我說『一切都會好起來』的方式」。