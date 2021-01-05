不僅人類擁有母愛，許多動物媽媽也都非常愛惜自己的孩子。最近一段影片在網路引起熱議，一隻烏鴉在馬路上不斷攻擊一隻兔寶寶，兔媽媽看見心愛的寶貝被欺負，立刻朝著烏鴉的方向拔腿狂奔，試圖威嚇牠，還一路護送孩子過馬路，讓網友看了都相當感動。

兔媽媽為了保護寶寶，不斷撲向烏鴉以警告牠別再靠近。(影片來源/YouTube/Storyful Rights Management)

根據《英國雅虎》報導，這段影片是由柯拉（Cora Sharpe）在2017年5月的美國華盛頓萊西所拍攝，當時她正開車在馬路上，突然發現前方有一隻兔寶寶遭到烏鴉攻擊捕食，從影片中可以看到，這隻兔寶寶雖然不斷想要掙脫，但烏鴉的體型和力量都占上風，兔寶寶根本無力反擊，處於一個弱勢的狀態。

就在看起來所有希望都逐漸喪失之際，兔媽媽突然拔腿奔跑了過來，靠著衝撞不斷驅趕著這隻烏鴉，成功保護了自己的孩子，之後牠也一路護送著孩子過馬路，儘管中途烏鴉仍不死心，還是持續趁牠不注意的時候襲擊，但兔媽媽都會立刻反應過來，一次又一次的把烏鴉趕跑。

雖然影片拍攝的時間有些久遠，但最近卻在網路上引起熱議，《每日郵報》的臉書粉專也分享了這段影片，獲得了3萬多人按讚，網友們都被兔媽媽不畏懼強敵、勇敢保護孩子的母愛精神給感動，「兔媽媽做得好！影片剛開始我好擔心，真開心看到後面兔媽媽的神救援」。

也有人認為拍攝者應該下車給予兔寶寶幫助，而不是只坐在車上拍影片，「我了解適者生存的自然法則，但如果我在現場，我沒辦法坐在那裡什麼都不做，就只拍下這段影片」。