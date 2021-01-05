二戰期間，以希特勒為首的德國納粹實施了殘酷的「種族清洗」政策，屠殺600萬猶太人，對此外界不禁好奇，納粹究竟如何區分猶太人和日耳曼人？事實上，最簡單粗暴的方式就是直接扒開褲子檢查，背後原因與猶太教的教義有關。

在希特勒的種族清洗運動之下，逾600萬猶太人死於二戰期間，納粹不僅掏空猶太人財物，還修建了1000多做的集中營，將猶太人送進集中營撲殺，甚至殘忍的將其毛髮做成毛毯、人皮做成燈罩、屍體上的脂肪刮下來製成肥皂，就連焚化爐內的骨灰也賣給農民當成肥料。

為了將猶太人趕盡殺絕，納粹更是無所不用其極，除了依照市政的戶籍檔案和猶太人的身份資料，按圖索驥上門抓人之外，猶太人的生活習慣和宗教信仰也是區別重點，加上猶太人大多群居在一起，往往更容易一網打盡。

即便最後猶太人有所警覺而紛紛走避，但納粹直接出大絕，憑藉猶太男性在出生後8天就會施行「割禮」的宗教儀式特點，只要納粹覺得眼前的人看似可疑，就會要求嫌疑人脫下褲子檢查，再結合體貌特徵和其他蛛絲馬跡，是不是猶太人，答案昭然若揭。

不過這個方法僅限男性，因此在這次的種族屠殺中，猶太女性的存活機率比男性大，這也是後來多年後，猶太女性數量遠遠大於男性的主因。