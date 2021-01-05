河馬雖然是植食性動物，但是牠們的領地觀念很強、脾氣暴躁，而且咬力也相當驚人，被認為是最具攻擊性的動物之一，就連鱷魚可能都不是牠們的對手。最近南非一名男子在國家公園內目擊到一幕相當精彩的畫面，一頭牛在湖邊喝水時慘死鱷口，沒想到下秒河馬就亂入戰場，偷走了鱷魚的獵物。

除了有河馬和鱷魚在搶奪獵物以外，吼海鵰也趁機在戰場中抓魚，整個畫面十分精彩。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」近日分享了這段影片，51歲的范比隆（Lean van Biljon）日前和同事前往南非的克留格爾國家公園（Kruger National park）進行一日遊，當時他們在一處湖畔旁觀察，有一大群牛也正好來到這裡喝水，由於部分牛隻的脖子被掛上了鈴鐺，響亮的聲音引起湖中鱷魚的注意，牠們潛伏在水裡，緩慢地朝牛群的方向靠近。

一隻米色的牛才剛踏進水中幾步，就慘遭鱷魚攻擊，整個身體都被拖下水面慘死，其他的牛群嚇了一大跳，先是快速遠離湖邊，接著就像愣住了一樣，盯著湖面一動不動，直到後來才終於緩步離開。

之後，這裡激烈的狩獵行動似乎驚動到了河馬，牠們也加入了這場戰局，開始和鱷魚爭奪口中的那頭牛，范比隆描述當時的情況，「我們認為河馬只是想把牛從鱷魚的嘴中移走，但又好像看到牠在咬牛的屍體！我們不能確認牠是在『吃牛』還是只是想『拯救』牠」。

這場刺激又驚險的「狩獵派對」還不只於此，在過程中有魚跳出了水面，吼海鵰（African Fish Eagles）也來湊一腳，在鱷魚和河馬的戰場中，抓了至少3條魚享用。對此，范比隆興奮地表示：「光是單獨看到這種互動就已經很困難，但我們卻在30分鐘內一次看完，簡直就是一生僅一次的機會，我們真的非常幸運！」。