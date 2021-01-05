在電影中，經常看見有囚犯會攜帶一些違禁品入獄的橋段，不過現實生活中，竟有囚犯因為怕獄中伙食不好，而偷渡零食入獄！英國一名囚犯日前就在屁股中塞了「印度咖哩角」，想要偷偷帶進監獄吃，荒唐的行為就連警方看到都十分傻眼。

綜合外媒報導，英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的警方艾希爾（Manj Ahir）透露，在去年工作中發生了不少奇怪的事情，其中最讓他記憶深刻的事件，就是某次搜查時，在一名囚犯的屁股裡發現「隱藏」著的「印度咖哩角（samosa）」，這是一種以麵粉皮包裹鹹味餡料的油炸或烘焙小吃。

艾希爾透露，這名囚犯因為擔心自己入獄後的伙食不好、吃不飽，所以才突發奇想，想把咖哩角偷渡進監獄中，當作零食來享用，這個詭異的事件讓艾希爾相當傻眼，不過他也在受訪時幽默地表示：「他顯然沒有讀過我們監獄在旅遊網站上的正面評價」，更指出監獄中的食物絕對充足，不會讓犯人們餓肚子。

這則新聞曝光後，不少網友都被囚犯天真又搞笑的行徑給逗樂了，紛紛開玩笑地說：「巧克力咖哩角？想吐」、「那個咖哩角肯定是個特別不一樣的口味…」、「希望他選的咖哩角是月亮形狀的，而不是三角形」、「我不知道什麼是咖哩角，但我知道不喜歡棕色的」。