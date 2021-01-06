社區或公寓若沒保全，真的要小心！本周一名男網友在清晨時，赫然發現一名下半身僅穿內褲的詭異阿伯，蹲在他家門口看報紙，不管他如何勸阻都沒用，直到他打電話報警才趕緊騎車離開，離譜行徑令人傻眼。

一名男網友在論壇Dcard發文，表示他在4日清晨5、6點左右突然被女友叫醒，說家門口有怪人。他開門一看發現有名陌生阿伯只穿著一條小內褲，還自帶折椅蹲坐在他家門口看報紙，原PO見狀立刻請對方離開，但阿伯卻故意放慢動作拖時間。

最後原PO忍不住出聲警告「收快點啦！再不走我就報警」。阿伯竟還回嗆「你報阿，這邊又不是你家」。直到聽到原PO打電話報警的聲音才加快速度收拾東西，穿上褲子外套騎車離去，讓原PO和女友都相當傻眼。

網友看完原PO經歷紛紛留言，「如果你不在，女友是不是就會被他猥褻了」、「好可怕……那裡的住戶都要很小心欸，還是請房東貼個警示的海報會比較好？雖然可能沒辦法阻止奇怪的人，但是住戶看到就可以直接報警了」、「偏偏在你家門口，雖然不確定，但感覺有觀察過你家做出這種行為，不管是你還是你女友都面對著威脅，監視器真的給他裝上去」。

原PO事後也補充，警察到場後表示這名阿伯是問題人物，平常居無定所，被他們辦過很多次，前一陣子還賴在旅館不肯走，但因為目前沒有做什麼傷害人的事情，所以也拿他沒辦法。警方承諾會強巡邏，也會和里長溝通在附近貼公告，提醒住戶要隨時關門。