每個年代都有值得回味的經典好劇，1993年播出的八點檔連續劇《包青天》就是許多人的童年回憶。一名網友近日看到《包青天》重播，竟意外讓平時不追劇的他看到入迷，進而開始好奇當年播出的時候究竟有多紅？文章立刻掀起網友熱議，紛紛跳出來分享當年盛況。

不少人對《包青天》主題曲到現在還能朗朗上口，值得一提的是，當年還是由知名主持人胡瓜所演唱。(影片來源/YouTube/Promise Video無極視訊/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板發文，表示自己平常不太看劇，近日卻看《包青天》看到廢寢忘食，尤其對包青天斷案如神、鐵面無私，身邊還有展護衛、公孫策，以及王朝、馬漢、張龍、趙虎等神副手相助，感到印象深刻。更讓他意外的是，詢問身邊朋友，每個人竟然都對劇情瞭若指掌，不禁好奇直呼「當年包青天到底有多紅？」

文章立刻掀起一波回憶殺，不少人紛紛留言，「連小孩都會唱，就知道多紅」、「當時連續劇普遍都是40集，包青天播了幾百集」、「紅到連我老爸不看連續劇的都在看」、「演包公的金超群賺錢賺到能在大陸蓋專門拍包青天的地方」、「據說當時拍的速度跟不上播出，所以拍完後字幕都來不及上」。

還有人補充《包青天》當年紅遍全亞洲，不僅越南、泰國等地到現在都還在重播，連韓國知名藝人劉在錫都知道，經常在節目中提及。最有名的是當年香港2家電視台為了爭奪收視，竟然同時買進《包青天》，並在同一時間播放同一集劇情長達2年，被稱為「雙包案」。