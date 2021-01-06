每個年代都有值得回味的經典好劇，1993年播出的八點檔連續劇《包青天》就是許多人的童年回憶。一名網友近日看到《包青天》重播，竟意外讓平時不追劇的他看到入迷，進而開始好奇當年播出的時候究竟有多紅？文章立刻掀起網友熱議，紛紛跳出來分享當年盛況。
一名網友在PTT八卦板發文，表示自己平常不太看劇，近日卻看《包青天》看到廢寢忘食，尤其對包青天斷案如神、鐵面無私，身邊還有展護衛、公孫策，以及王朝、馬漢、張龍、趙虎等神副手相助，感到印象深刻。更讓他意外的是，詢問身邊朋友，每個人竟然都對劇情瞭若指掌，不禁好奇直呼「當年包青天到底有多紅？」
文章立刻掀起一波回憶殺，不少人紛紛留言，「連小孩都會唱，就知道多紅」、「當時連續劇普遍都是40集，包青天播了幾百集」、「紅到連我老爸不看連續劇的都在看」、「演包公的金超群賺錢賺到能在大陸蓋專門拍包青天的地方」、「據說當時拍的速度跟不上播出，所以拍完後字幕都來不及上」。
還有人補充《包青天》當年紅遍全亞洲，不僅越南、泰國等地到現在都還在重播，連韓國知名藝人劉在錫都知道，經常在節目中提及。最有名的是當年香港2家電視台為了爭奪收視，竟然同時買進《包青天》，並在同一時間播放同一集劇情長達2年，被稱為「雙包案」。
文章來源：PTT 八卦板
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。