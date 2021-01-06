殺母之仇，不共戴天！澳洲一名辣媽上個月發現車上出現一隻巨型母蜘蛛，擔心會嚇到小孩，決定將牠殺死。沒想到接下來幾天，車上不時竄出無數隻小蜘蛛，甚至還在車上到處懸掛蜘蛛絲，就像是要為媽媽復仇一樣，讓該名辣媽傷透腦筋。

#JustGotFeatured Emma removed a huntsman spider from her car on Christmas day. 3 days later, when she was driving her... 由 Gorby Exotics 發佈於 2021年1月3日 星期日

根據《每日郵報》報導，澳洲一名女子艾瑪（Emma）在去年聖誕節晚上9點左右，開車前往阿得雷德加油，路途中突然注意到車內有一隻巨大的母獵人蛛（Huntsman Spider）。雖然害怕，還是鼓起勇氣除掉蜘蛛，避免嚇到她的孩子們。

沒想到這竟是惡夢的開始，接下來幾天，每當她開車載孩子們出門的時候，都會在車內看到無數隻小蜘蛛，甚至有時候打開車門，還會看到車內佈滿蜘蛛網，彷彿誤入「盤絲洞」一般。艾瑪心有餘悸的向媒體表示「牠們簡直無所不在，完全除不完，只能任由牠們不斷在車內亂爬，快把我和孩子們嚇死。」

多次與蜘蛛交手讓艾瑪筋疲力盡，也一直擔心開車會出現危險，最後在網路上找到一款水煙殺蟲劑，終於成功將所有蜘蛛消滅殆盡，結束這場「蜘蛛報復驚魂記」。