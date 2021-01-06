沒想到無聊打開Google查看街景，竟發現了意想不到的驚喜。日本一名網友日前因為沒事可做，打開Google街景圖來打發時間，沒想到卻在老家看見亡父站在家門口的畫面，他再將街道往前一拉，就發現母親正在回家的途中，讓他瞬間熱淚盈眶，也期望這個畫面可以永遠都不更新。

這名網友「@TeacherUfo」在推特上發文，表示最近因為新冠肺炎疫情的關係，每天都待在家裡無事可做，無聊之際，他打開了Google的街景功能，搜尋了自己老家的地址，沒想到就看見父親站在家門前抽菸的畫面，推主透露，他的父親早在7年前就已經過世了，因此這幕讓他相當懷念。

不過當他再把街景往前一拉，就看見不遠處母親正在走路的身影，才終於知道原來父親其實是在等待、迎接母親回家，推主也被父親不擅言詞，但卻非常溫暖、愛家人的內心所深深感動，更在文末感慨地說：「多希望這個街景永遠不要更新」。

推文發布後，網友們都忍不住紅了眼眶，不少人也分享自己在街景中看見重要家人的經驗，「外公在4年前去世，每天都會和外婆一起徒步回家，我在找媽媽老家街景時看見了外公，立刻傳到家庭群組，大家都感到很幸福」、「我也看到了去年去世的奶奶在田裡工作的樣子，謝謝你分享出來」、「我也很開心可以在街景上看到2年前過世的狗狗，希望這張照片永遠不會改變」。

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