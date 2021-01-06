虐待動物事件頻傳，引起社會關注相關議題，日前一張照片就差點在網路上掀起軒然大波！日本一名飼主日前分享了一張寵物白文鳥的照片，卻因為旁邊水花猛烈，讓不少網友誤會他將鳥寶寶放入沸水中。飼主也趕緊貼出影片解釋真相「牠是在玩水啦！」

日本一名飼主經常在推特分享寵物白文鳥「Maru」的日常生活，某天他看到Maru跳進鐵鍋裡興奮玩水，甚至直接躺在水面上，閉上眼睛享受的萌樣，忍不住拍下來PO網分享。沒想到因為Maru的神情太過放鬆，加上玩耍時激起的激烈水花，Maru看起來就好像泡在煮沸的水中似的，讓許多網友都以為飼主是在「煮小鳥」！全都被嚇了一大跳。

影片快速在網路上瘋傳，馬上就獲得12萬人按讚及3.1萬人分享，飼主發現後也著急的PO出影片澄清，表示「大家不要誤會啦！你們看看影片，Maru只是在洗澡，請不要擔心。雖然引起了不小騷動，但是鳥寶洗澡後的氣味特別香甜！」

真相大白後，不少人都笑稱，「差點要打給動保處了」、「一瞬間就沸騰了」、「鳥：洗澡洗太爽錯了嗎」、「Maru的表情太享受才會讓人誤會啦」、「修但幾類！Maru的腳是呈現90度嗎？」。