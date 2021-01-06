小朋友最怕床底下的怪物了，但天花板的呢？澳洲一名男網友近日發現家裡天花板破了一個大洞，查看的時候還伸出一隻怪獸毛手，嚇了他好一大跳，將照片分享到網路上後掀起熱議，但沒想到待該名網友公布真相後卻讓所有人都傻眼。

澳洲一名男網友昨（5）日在國外論壇Reddit貼出一張照片，可以看到有一隻毛茸茸又帶著利爪的怪手竟然穿破他家天花板，彷彿恐怖電影一般的場景讓網友全都嚇瘋，但仔細看該名網友的標題寫道「一隻刷尾負鼠(brush-tail possum)決定從浴室天花板打招呼！」才發現原來怪獸的真面目是當地常見的「食物小偷」狐袋鼬。

網友看了紛紛留言表示，「天啊，看起來像是恐怖電影」、「我今晚不想洗澡了」、「我覺得你會在天花板上發現謀殺案」、「負鼠很可愛，直到牠們決定從天花板伸出手來」、「你確定這是一隻負鼠？而不是….」、「有一種鬼店的感覺….」「是樓上的狼人吧」。

刷尾負鼠是澳洲城市常見的生物。(圖／達志影像)

據了解，刷尾負鼠又名帚尾袋貂、走地蝠袋鼠或狐袋鼬，是體型最大的袋貂，因為外觀像狐狸，學名的意思是「毛尾的小狐」。在城市中很容易看見牠們的蹤跡，是少數生活在澳洲大自然及人工環境的動物之一。牠們主要吃葉子，偶爾會吃家鼠等小型哺乳類動物，在人類生活環境中也是著名的搶掠者，專向果樹、蔬菜園及廚房伸手。