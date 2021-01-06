在古代傳統的習俗中，人們替家族後代命名時，都會讓同一輩人使用相同的中間字，作為輩分的區分；而明太祖朱元璋為了讓自己的後代子孫不易重名，竟立下了更為嚴苛的規矩，最後一個字都必須按照「五行」的順序來起名，沒想到卻意外讓「金」系的後代們紛紛現身在「元素周期表」中。

朱元璋的命名規則從他的孫輩開始運行，後代名字裡的第二個字都是他本人親自指定，每個兒子各有20個字，依照世代來輪流，像是明成祖朱棣這一脈的輩分字就是：「高瞻祁見祐，厚載翊常由。慈和怡伯仲，簡靖迪先猷」，在明朝帝王的名字中，經常會看到這些字的出現，例如：明仁宗朱高熾、明宣宗朱瞻基、明英宗朱祁鎮等等。

而第三個字則必須使用「五行」為偏旁的字，按照「火、土、金、水、木」的輩分順序來命名。雖然這種做法最初的立意良好，確實不容易出現撞名的情況，但明朝皇室人口繁盛，再加上某些偏旁字相當稀少，像是土偏旁和金偏旁，最後朱家子孫實在找不到字了，就開始自行造出許多生僻字。

到了清朝，西方的化學知識逐漸傳入東方，清末科學家徐壽在翻譯「化學元素周期表」時，只要遇到金屬元素就會取原文諧音、使用金偏旁的漢字來命名，表中意外地出現了不少明朝皇室名字中的罕見第三字，因此在網路上也流傳著「徐壽以明朝家譜為靈感，命名元素周期表」的說法，不過這並沒有史料可以證明，再加上當時的《康熙字典》中確實都可以查到這些生僻字，徐壽其實沒有翻看明朝家譜的必要。