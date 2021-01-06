俄羅斯一處村莊近日遭到野狼襲擊，日前才傳出一隻寵物犬為了拯救小主人，慘被野狼狠咬慘死的遺憾事件，最近又有野狼入侵村莊襲擊小狗和馬匹，正好被一名男子看見，他立刻飛撲上前，用雙手不斷猛擊野狼，最終將牠毆打致死。

根據《每日郵報》報導，事件發生在猶太自治州比羅比詹的某處村莊，從監視器影片中可以看到這頭野狼襲擊的瞬間，牠在雪地裡快速衝向一隻小狗，接著在追趕過程中，小狗和野狼都跑出了鏡頭外；據報導稱，這頭野狼殺害了2隻小狗，並攻擊了一名俄羅斯牧場主的馬匹。

這名牧場主當時拿著火炬來到現場，他擔心野狼在一系列的殺戮之後，還會再攻擊他所飼養的牛隻，礙於情況危急，牧場主還來不及拿獵槍，就先和野狼在雪地中扭打成一團，隨後牧場主很快搶得優勢，壓制在野狼身上用拳頭猛毆，完整的過程長達約3分鐘，最後終於將這頭恐怖的野獸給打死。

事後，男子拍下了和野狼遺體的合照，並接種了狂犬病疫苗，該村莊的居民也大規模地接受疫苗施打。

村民透露，在附近森林被大規模地破壞之後，野狼們失去了平時的獵物，對於侵入村莊襲擊犬隻和牲畜的情況也變得更加頻繁，「好像狼已經無家可歸了一樣，這就是牠們走出森林的原因」；而當地官員也宣布將會詳細調查事件發生的真正原因。