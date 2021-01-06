蜘蛛和蜜蜂都是讓人害怕的生物，同時出現更是嚇人！澳洲一戶人家日前在戶外吃午餐的時候，意外在地面上看見正在激烈打鬥的獵人蜘蛛和巨型黃蜂，從畫面剛開始獵人蜘蛛就已經翻肚處於劣勢，最後在被黃蜂螫了幾下後竟倒地不動，成為了這場戰鬥中的輸家。

獵人蜘蛛從影片開始就維持著翻肚的姿勢，在決鬥中一直處在劣勢。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《太陽報》報導，澳洲一戶人家耶誕節當天在戶外享用著午餐，其中一個家人突然從餘光裡瞥見旁邊的灌木叢似乎有一場「戰爭」展開，他們湊近一看，發現一隻巨型黃蜂正不斷糾纏著弓起腿部防禦的獵人蜘蛛，接下來雙方就展開了一場「生死決鬥」，就在比賽結果快要水落石出時，這戶人家才終於拿出手機記錄下這精彩的一幕。

影片中可以看到，獵人蜘蛛已經處於劣勢，牠翻著肚在木板地上不斷轉圈，整個身體都被巨型黃蜂給壓制住，黃蜂還不斷趁機用自己的螫針螫蜘蛛，最終蜘蛛不堪攻擊，倒在原地一動也不動，而黃蜂先是到旁邊整理一下自己的身體，又再回到蜘蛛身上，像是在確認牠是否還有動靜。

過程中這戶人家也都全神貫注地在觀看，雖然不忍心獵人蜘蛛被黃蜂欺負，但他們也知道一切都只是「大自然的法則」，人們無權插手。影片曝光後，網友們都覺得相當震驚，紛紛留言：「那隻蜘蛛把弱點都暴露出來了，如果牠動作正確，這會是一場不一樣的戰鬥」、「我家門口也發生過類似的事情，黃蜂贏了以後，牠開始解剖蜘蛛」、「這幾乎不能說是一場戰爭，蜘蛛R.I.P」。