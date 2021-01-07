你知道嗎？日本平安時代，其實是這樣……

‧女性貴族們會塗黑牙齒來襯托塗白的臉部

‧有時情書是由對方的父母代筆回信

‧5天洗一次澡，體味靠焚香混過去

‧藥物無效的話就懷疑是中邪

‧入贅是主流，離婚的話男方會失去一切

【精彩書摘】

日本平安貴族後宮的守則 進宮服侍前要先塗黑牙齒！！原來是為了襯托塗白的臉部

符合的人

皇家

中級貴族

下級貴族

符合時代

平安前期

平安中期

平安後期

打理好自己的外表是進宮服侍的第一步

平安時代稱早上剛起床時的臉為「朝顏」，對女性貴族來說，被他人看見自己素淨的朝顏是非常丟臉的，所以她們習慣在打理好自身之前不見任何人。尤其是在宮廷工作的女房們，早上起床後馬上整理好自己的外貌也可說是工作的一部分。

這個時代將化妝稱為「造顏」，雖然這種說法非常直接，但是具體來說，她們會對著鏡子在臉上塗抹上白粉，並以胭脂在臉頰與嘴唇上妝點紅色，眉毛則會剃光用眉墨畫眉，最後還會塗黑牙齒。但是打扮可不是這樣就結束了，她們會梳整頭髮，再焚香薰染衣服整理儀容，一直到這個步驟，造顏才算告一個段落。

造顏的內容包括清洗手部、臉部與頭髮並加以整理，這時的必備用具包括用來裝冷水或熱水以清洗手部、臉部以及漱口的盥，將水倒入盥中的工具（楾）、確認自己模樣的鏡子等等。整髮道具會收納在櫛箱中，包括梳子、剪刀、笄、綁起髮髻（將頭髮束在頭上）的元結等。這些用品通常會擺在雙層架上，這些雙層架是分成兩層的架子，主要放置日常用品，既有裝飾室內的效果，也是寢殿在用的家具之一。

頭髮是女人的性命──至今仍很常聽見這句話，事實上頭髮對於平安時代的女性來說，是用來表現魅力的一大要素，重要程度遠大於現代。當時的女性髮型都是垂髮，耳邊的鬢毛會修剪至肩膀處，並在成人禮的「裳著」中進行束髮儀式。綁起垂髮後再前後折起，接著用元結綁住或是插釵子（女房穿著正裝時使用的髮簪）固定。儀式過後雖然會恢復成原本的垂髮，但是鬢毛會剪成齊肩的長度。女子第一次修眉、染黑牙齒，也是在裳著的儀式上。

打扮用具

早上「造顏」時不可或缺的必備用品

在後宮工作的女性們和現代人一樣，早上起床的第一件事情，就是洗臉漱口。這邊就要介紹盥洗時的用品。

後宮的守則 進宮服侍前要先塗黑牙齒 原來是為了襯托塗白的臉部。(圖／台灣東販提供)

後宮的守則 進宮服侍前要先塗黑牙齒 原來是為了襯托塗白的臉部。(圖／台灣東販提供)

手水

清洗臉部、手部的這個過程，或是用到的工具，在日文中都稱為手水。進行手水的時候，會使用楾（將熱水或冷水倒入盥的器具）、盥等用品。

貫簀

竹編的小簾，通常會擺在角盥上，能夠避免手水時水花四濺。此外沒在使用盥的時候，也會用貫簀蓋住。

角盥

左右各2支角狀把手，是手水的道具之一。把手除了方便搬運之外，也可以勾住袖子避免沾溼。

楾

手水時將熱水淋在手或器皿上的道具，與角盥成套使用。會在洗臉與洗髮時使用。

(本文摘自《日本平安貴族 嫉妒與愛寵的祕辛》/台灣東販)

【作者簡介】

繁田信一

1968年出生於東京都。修畢日本東北大學研究所文學研究系博士後期課程後休學，並修畢神奈川大學研究所歷史民俗資料學研究系博士後期課程。目前擔任神奈川大學日本常民文化研究所特別研究員、東海大學文學系外聘講師。主修歷史民俗資料學。出版了許多書籍，活靈活現地描述了王朝時代的天皇、貴族與庶民生活，包括《陰陽師と貴族社会》、《呪いの都 平安京》（均為

吉川弘文館）、《天皇たちの孤独》（KADOKAWA）、《かぐや姫の結婚》（PHP研究所）等。