英國東德文區一處沙灘上，出現一隻不明生物，牠的皮膚光滑，長度目測約1至2公尺左右，被發現時已死亡，身體還未出現腐爛狀況，因此警方推測牠應該是剛死不久，由於不明生物的外觀相當特殊，警方還將牠的照片PO網，更直呼牠是「怪物」。

Me and my crewmate were about to break out doing the conga,with this rather impressive conga washed up on Exmouth beach this morning #monster #trailer 🐟 pic.twitter.com/qJtv903JMN — Ottery St Mary Police (@OtteryPolice) January 4, 2021

根據《鏡報》報導，奧特里聖瑪麗 （Ottery Saint Mary）警方於4日，在推特貼出照片表示，當時他們正準備至埃克斯茅斯海灘上跳康加舞（conga），隨即在沙灘上發現了一條不明生物，擁有像蛇的外形，更稱這是「令人印象深刻的生物」。

這個不明生物，其實是一條海鰻，俗名為虎鰻、狼牙鱔，生性兇猛，屬肉食性，擁有大口與利齒，表皮光滑且沒有鱗片，魚體顏色為暗褐色或銀灰色，體長可達220分分，屬於底棲魚類，生活於水深50至740公尺處，常將身體藏於泥沙中，再伺機捕食小魚或甲殼類等。

而在同一片海灘上，上個月也曾發現一條死海豚，居民盧克森（Jessica Luxon）跑步時看到一個土墩，因此便靠近觀察，才發現不對勁，表示「起初以為這是一個浮標，直到我看見了鰭」，他指，這條海豚約1公尺左右，看起來像是被其他動物撕咬後死亡，喙部還有傷口。