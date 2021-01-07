美國德州休士頓街頭上，出現了一隻禿毛的流浪狗，疑似罹患皮膚病，掉毛狀況非常嚴重，因此路人看到牠後，根本不敢靠近，去年流浪狗在寒風中餓得受不了，鼓起勇氣走到停車場裡向路人求助，沒想到意外改變牠的命運。

休士頓（Houston）一名28歲老師艾弗斯（Chaitie Evers）在大學二年級時，於當地的動物救助中心擔任志工，一日她的朋友在垃圾桶裡，發現了一隻被棄養的幼犬，於是趕緊與她聯絡，擁有動物保健經驗的艾弗斯，便主動提出照顧浪犬，等牠的狀況穩定後，再送往救援中心等待領養。

艾弗斯透露，一開始她並沒有養狗的打算，但當有人發現需幫助的狗時，就會打電話向她求助，久而久之，她也漸漸習慣這種生活，不僅如此，艾弗斯更發現，休士頓流浪狗狀況很嚴重，因此決定擔起流浪犬中途之家的重責。

艾弗斯去年在網路上，看到一段流浪狗的影片，牠疑似患有皮膚病，導致全身的毛幾乎掉光，當時牠餓到發昏，因此走進停車場向路人求助，善心路人也給了牠食物吃，但由於無法領養，便將流浪狗的模樣拍攝下來，艾弗斯發現後，隨即與拍攝者聯絡，將流浪狗接回家照顧，並命名為Gardenia，帶至醫院檢查後發現，牠是患上毛囊蟲疥癬(demodectic mange)，由於疏於照顧，因此有些皮膚上的疥癬還二度發炎，導致牠背上的毛都掉光。

經過艾弗斯的照顧後，Gardenia的狀況逐漸好轉，身上也開始長出毛，1個月後蛻變成超仙的白狗，模樣非常可愛，由於先前未與人接觸，因此牠的個性也較膽小，不過隨著病情改善後，牠也變得越來越活潑，之後由艾弗斯的好友Bri領養，並改名為Delilah，讓牠的命運從此改變。

而艾弗斯在短短7年裡，照顧了195隻生病和無家可歸的狗，讓牠們免於死亡，無私的行為讓人非常感動，如今男友也加入她的行列，讓中途之家規模擴大，艾弗斯表示「我們的夢想是，擁有一棟房子，並當作養狗的家園」，看到流浪狗能重拾微笑，讓他們非常快樂，也是解救下一隻流浪狗的動力。