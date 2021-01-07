國外一名攝影師日前至美國明尼蘇達州進行拍攝，期間拍到母郊狼與牠2隻寶寶的趣味互動，寶寶為了吸引媽媽的注意，跑到牠的背後幫忙抓癢，而郊狼媽媽則是開心到嚎叫，沒想到寶寶看到後，也模仿牠一起叫，模樣非常可愛。

That's the spot!!! 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月4日 星期一

根據《每日郵報》報導，佐克曼（Jim Zuckerman）在一塊林地中，發現了一隻郊狼(coyotes)媽媽還有2隻寶寶，因此便待在遠處拍攝，其中一隻郊狼寶寶為了吸引媽媽注意，便跑到媽媽的背後，隨後用後腳站立，而前腳則放在媽媽的背上，看似想幫牠抓背。

郊狼媽媽似乎覺得很舒服，因此張開嘴仰頭嚎叫，並露出尖銳潔白的牙齒，而2隻郊狼寶寶發現後，也學媽媽的樣子，同步的仰頭嚎叫，形成3隻狼一起叫的畫面，讓佐克曼直呼很有愛，甚至讓他想起自己養的狗，之後也拍到郊狼寶寶嬉鬧玩耍，訓練捕獵技能的模樣。

佐克曼表示，「幼崽這個年齡，會模仿媽媽的行為，因此郊狼媽媽仰頭嚎叫時，寶寶們就會跟著學，而那一隻去抓媽媽背部的郊狼寶寶，其實並沒有抓得很用力，牠只是想引起媽媽的注意，我自己養的可卡犬，也曾做過類似的行為」。