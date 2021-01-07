不只人類有母愛，狗媽媽為了孩子，牠們甚至可以犧牲自己。大陸河南有一名住戶，先前聽到自家門外有聲響，因此便開門查看，發現了一隻遭棄養的幼犬扔在他家門口，但往後方一看才發現，旁邊居然還有另外一隻成年流浪母狗，原來狗媽媽為了讓孩子有新家，於是直接叼上門求人收養。

綜合陸媒報導，駐馬店市一名住戶，先前聽到家門口有怪聲，因此便開門查看，發現家門前被放了一隻幼犬，年紀還非常小，屁顛的在地上亂走，而旁邊還有一隻狗媽媽，看到人出來後，牠則是「汪」了一聲，好像在說「我把孩子交給你了」。

隨後狗媽媽打算轉身離開，但期間卻頻頻回頭，看樣子非常不捨，住戶於是幫忙準備一些剩飯，讓狗媽媽也留了下來，與孩子一起享用，但牠似乎很擔心孩子吃不飽，期間不斷左顧右盼，看似想保護孩子，讓牠能多吃一點，畫面讓人看得非常難過。

住戶也不忍將狗媽媽趕走，最終決定收養牠們，並將這一段影片上傳網路，不少人感動的說「幼崽胖嘟嘟的，狗媽媽則非常瘦，看得出來牠把最好的都留給孩子了」、「我家養的狗白天都會跑出去玩，晚上才會回來，我每天準備的飯牠都不吃，直到有一天我帶狗去散步，發現社區裡有人叫牠，才知道愛犬每天跑到別人家吃飯，被誤認為是流浪狗，還幫牠取了名字」。