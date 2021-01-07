搭乘台鐵除了注意車次時間之外，還要留意備註欄的誤點資訊，就有一名長期搭乘台鐵的網友指出，對於台鐵誤點早已見怪不怪，但為何某些車次竟然連起始站也能誤點20分鐘才發車，問了站務員也屢次得到罐頭式答覆，讓他好奇背後究竟怎麼回事？

原PO在PTT「八卦板」PO出一張樹林火車站的時刻表畫面，其中1140車次區間車的起點明明就在樹林站，但還沒發車就顯示「晚20分」，且上班時間乘客已從月台滿到樓梯上，多次詢問站務員，都只得到「列車調度」或「前車晚到」的回覆，再繼續追問也僅回一句「那是調度員和高層的事」，讓他十分錯愕。

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「這列車應該是之前從基隆方向開來樹林，回頭再開回汐止，誤點是拖在前一段」、「一部分是鐵道問題啊，一般都只有雙軌，慢車要停靠等快車，週末就越拖誤點越久」、「前車誤點到終點，下一班就會慢出發，慢出發如果會卡到對號車，會抓待避，再慢，一整天就是這樣，一個拉一個下去」。

除了設備故障等硬體問題之外，眾人一面倒指出「乘客」才是誤點最大主因，「通常都是對號列車先誤點，區間車才會誤點，對號列車誤點很大部分是上下車的問題，要嘛擋住不主動讓路，要嘛人還沒下車就趕著上車，因為車班行駛而誤點的其實是相對少數，很多乘客水準超差」、「誤點最常是上下車的問題，乘客素質低落造成的，跟列車行駛速率沒有很大的關係」；但也有人吐槽「檢討乘客上下車，不會優化上下車流程哦」。