第二次世界大戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，其中日本的侵略更是無所忌憚，所到之處燒殺擄掠，就連老弱婦孺也無一倖免，許多國家的女性更被日本政府強逼充當慰安婦，一旦不從，就會淪為「四腳牛」，堅持不住就小命不保！

當時日本在朝鮮和大陸等地，透過威脅利誘，讓當地婦女淪為慰安婦，供日軍發洩慾望，數量達幾十萬人之多，每一位慰安婦每天甚至要接待上百人，剛開始許多慰安婦不堪日軍凌辱，想方設法逃跑，但因為日軍防守嚴密，少有人成功，一旦被抓到，便會被日軍當作「四腳牛」進行懲罰。

所謂的「四腳牛」就是日軍會將軍刀倒插在地上，讓逃跑被逮回的慰安婦以彎腰手腳著地的姿勢，跪趴在軍刀上頭，並且要保持不動，要是抬頭就會慘遭一頓毒打，若是手軟撐不住而倒下，就會被抵住肚子的刀尖活活刺死，大陸知名慰安婦陳金玉女士曾心有餘悸的說「有很多姐妹撐不住就這樣死掉的…」。

除此之外，日軍對於慰安婦動輒打罵凌虐，無論是身體和心理都留下難以治癒的創傷，她們往往有頭痛、腰痛、腹痛、神經痛、肢體殘疾等的疾病，不少受害者甚至失去生育能力。