阿嬤的冰箱沒有極限！一名女網友近日分享阿嬤的冰箱，尤其是冰箱門一打開印入眼簾的「神祕活體」讓她大驚失色，畫面曝光隨即引發眾人熱議，還有人打趣笑說「妳阿嬤法國人？羨慕在家裡就能吃法國名菜」。

原PO昨（6日）在臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張阿嬤的冰箱照，並PO文直呼「阿嬤的冰箱充滿驚喜…」畫面中可見，冰箱內被各種塑膠袋給塞得滿滿，冰箱門最前方還出現4隻「被去殼」的碩大蝸牛，緊緊的黏在冰箱壁上，讓她忍不住打招呼「Hi，小蝸」。

冰箱門最前方竟有4隻「被去殼」的碩大蝸牛。（圖片翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

如此驚人的畫面讓網友全看傻了，紛紛留言直呼「法式田螺生前的樣子嗎」、「打開看到活蝸牛真的會嚇到」、「中間那隻的臉，感覺到牠死前的驚恐」、「長香菇就算了還有小蝸」、「阿嬤～妳的小蝸都成精了」、「牠們好冷，快把殼還給牠們」、「這是我23年來看過最好笑的阿嬤冰箱」、「蝸牛很多細菌的說」。

事實上不只原PO的阿嬤狂，別人家的阿嬤也不遑多讓，過去就有網友透露，吃了阿嬤從冰箱挖出來的水餃，吃完12顆後阿嬤才想到，這是親戚往生前買的，「算算他過世也有9年了」，讓他崩潰「阿嬤真的是一種神奇的物種…」。至於放了9年的水餃吃起來味道如何，他回答「沒有發霉！水餃皮都裂了一下水就化爛掉了…就是絞肉湯而已，味道還好，沒什麼酸味」，還強調沒有拉肚子，「沒事，我還活著」。