日本風俗產業聞名，最廣為人知的便是風俗孃又或者牛郎，日前就有網友貼出「排行No.1風俗孃」的日薪結算單，沒想到一整天「馬拉松性愛」就入帳14.9萬日圓（約新台幣4.1萬），可觀的酬勞讓不少人羨慕到爆，但也有人直言「這根本是體力活」，算是重度勞動工作，無法長久經營。

日本風俗孃長達13時半的馬拉松性愛，期間總共接客12次。（圖／翻攝自2ch）

根據日本網友在討論區貼出的薪資單顯示，這位號稱最受歡迎的風俗孃，工作時數十分驚人，從上午11時開始至午夜12時半，長達13時半的馬拉松性愛，期間總共接客12次，每次時間最短40分鐘，最長100分鐘，且幾乎沒有吃飯休息的空檔。

一天下來可賺進14.9萬日圓（約新台幣4.1萬），酬勞相當可觀，即便在扣除掉福利金、電費與伙食費等費用後，仍有14萬500元（約新台幣3.9萬）的日薪。

不過因為接客12次等於要洗12次澡，加上幾乎沒有吃飯和休息的空檔，讓不少日本網友大嘆這根本是體力活，「身心靈都算是重度勞動」、「這沒辦法做長期的吧」、「太耗體力了」；也有人擔心，正值新冠肺炎疫情時期，這樣一天密集接觸12個人，「真的沒問題嗎？」還有人吐槽「這算逃漏稅了吧，政府好歹抓一下好嗎」。