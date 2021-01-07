台灣一年四季都能生產豐富多樣的水果，素有「水果王國」的美譽，不只台灣民眾吃得香甜，就連外銷出口也很受歡迎。對此，就有網友不禁好奇，台灣究竟有哪些水果，算得上稱霸世界？貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒直指一霸王級水果，直言「其他國家完全比不上！」

原PO在PTT「八卦板」PO文提及，台灣水果普遍在水準之上，但要論世界第一好吃的話，似乎沒有哪一種水果可以穩居寶座，以蘋果、草莓、橘子來說，日本出產的並不輸台灣，而菲律賓的香蕉也與台灣大同小異，讓他不禁好奇，「到底有什麼台灣水果可以稱得上世界第一呢？應該拿來把名號打響才對」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指「芒果」足以稱霸世界，「芒果，夭壽好吃」、「芒果世界NO.1」、「芒果，連日本人都愛」、「鳳梨、芒果，其他國家完全比不上」、「芒果！沒有之一！」、「東南亞的芒果在香味、口感、甜度上，比不上台灣愛文，東南亞的優勢只是便宜而已」。

其餘網友也分享心中美味，「蓮霧啊，吃過國外蓮霧會懷疑這不是水果」、「蓮霧和芭樂，全世界沒有比台灣還強的了」、「認真說的話是鳳梨」、「柳丁的甜度香氣也是香吉士完全比不上的」、「台灣香蕉真的好吃」。