車開到一半突冒出巨蛇「搭便車」！澳洲新南威爾斯州一名駕駛，日前開車載女友出門時，期間發現車窗上竟出現一條蛇，沿著窗戶邊緣爬行，由於尺寸並不小，嚇得情侶倆不知所措，而驚險影片曝光後，讓不少人驚呼「若是我遇到，肯定會嚇到撞車」。

根據《每日郵報》報導，維拉（Kyle Vella）開車載女友珮絲（Rachael Pace）行駛於中北部海岸時，突然發現右側的車窗上，不斷有物體在移動，待他仔細一看才發現，車窗上竟出現一條巨蛇，沿著玻璃窗爬行，珮絲趕緊錄下當時畫面。

影片中可見，維拉嚇到用手捂住胸口，驚呼「老天！我們該怎麼辦？」，隨後試圖敲打車門，用震動的方式讓蛇掉下車離開，但完全沒有用，期間蛇甚至還探頭與維拉對視，最終在附近鄰居的幫助下，才成功將蛇抓下車，並將這一位不速之客放置附近的小河中，結束這一場驚魂記。

不少網友也嚇壞，表示「如果是我遇到，肯定直接嚇到撞車」、「牠只是想搭便車，去下一個地方啊」。新南威爾斯州毒物訊息中心專員艾丹莫（Genevieve Adamo）表示，當地蛇出沒旺季在12月下旬至1月，因此民眾若外出時，絕對要小心蛇和蜘蛛，而且澳洲有世界最毒的蛇，如果不慎被咬傷，一定要立即就醫。