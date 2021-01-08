狗雖然聽不懂人話，但牠們卻能感受主人的情緒。菲律賓有一名主人，養了一隻黑色鬆獅犬，日前愛犬太興奮衝向主人，想跟他窩在一起，豈料期間一個重心不穩跌倒，導致飼主被撞到，眼睛因此受傷，而鬆獅犬似乎也意識到自己闖下大禍，自責到躲在床底下發抖。

飼主Icho Song在臉書提到，周末時他在躺上床，準備打開Netflix挑部電影放鬆一下，而鬆獅犬Moose發現後，隨即就跟著跳上床，想要討摸摸，沒想到Moose一個重心不穩，不小心整隻摔到主人的臉上，導致他的右眼被刮傷，痛到當場大聲尖叫，之後便被送進附近的醫院。

所幸傷勢不嚴重，Icho Song經過治療便返家休養，對於這一次意外，他並沒有感到氣憤，認為愛犬也並非故意的，但一回到家後，他發現Moose竟躲了起來，經過一番尋找後，才在床底下找到牠，Moose似乎也知道自己做錯了，情緒看起來害怕又焦慮，不斷的發抖，而且始終不願出來。

主人只好坐在地上靠近Moose，不斷的安撫並呼喚牠的名字，牠才緩緩走出來，並將頭輕靠在主人的膝蓋上，好像在跟主人道歉一樣，而Icho Song還養了一隻西施犬Oreo，由於牠的個性較具有保護特質，對於Moose闖禍感到非常不滿，甚至會做出攻擊Moose的舉動，主人因此不得不把牠們分開。

由於Icho Song右眼眼角膜刮傷，因此近日一直躺在床上休養，而睡覺時數長的Moose也一改常態，每隔一小時就會進房來查看主人，而且也變得很黏人，讓主人看了非常感動，而主人眼睛也逐漸康復。文章PO出後，獲得6.8萬人按讚，不少人表示「好窩心的毛小孩，看得出牠其實很自責」。