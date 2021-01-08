南京城牆就是現今南京明城牆，位於大陸江蘇省南京市，是明朝初年在都城南京修築的城牆，擁有650多年的歷史，由於古代建築技術不如現在，也讓人好奇古人究竟靠什麼方法，讓城牆能夠屹立不搖，在民間傳說中曾指，朱元璋修建城牆時，不只使用石灰還有糯米，而近日有專家進行研究，曝光城牆內的成分秘辛。

根據《梨視頻》報導，南京城牆是世界最長、規模最大，且保存最原始的古代城垣，而在坊間曾流傳，朱元璋將糯米汁作為黏合劑砌城牆，為了查出真相，南京城牆保護管理中心研究部主任周源在去年8、9月開始研究，挑選明代城牆並取了16個樣本。

周源提到，16個樣本中的5個樣本內，檢測出澱粉類的物質，「這種澱粉類物質，一定的程度上說明，民間傳說朱元璋用糯米汁築城牆，是有一定的可信度」。在明代官方記載的黏合劑只提到過石灰，並未記錄下其他添加物，不過在民間的傳說中，卻有說到糯米汁。

不僅如此，明代的野史中也有記載到糯米，指朱元璋對於城牆品質要求高，因此黏合劑不只使用石灰，還有「秫粥」，也就是現在的高粱或小米汁，由於正史內並未記載，也導致民間流傳各種說法，因此南京城牆到底還使用了哪些黏合劑，一直都是一個謎。

周源表示，1366年建南京城牆時，朱元璋還下禁糯令，也就是禁止百姓種植糯米，為了禁止民間釀糯米酒飲用，禁糯令加上糯米築城牆的說法，也引起外界遐想。此次研究不只為了解謎，還有為了保護及修繕文物，其中一種修補法為「修舊補舊」，就是使用原始的材料修建，因此了解古文物建造材料非常重要，不過測量出的澱粉類物質，究竟是高粱還是糯米，以目前的技術仍無法得知。