臺北市立動物園的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，近日剛滿2個月大，現在開始學習特技了！猩猩媽「Tayari」的育兒術也非常有趣，有時會將「Jabali」抱在胸前或扛在背上，時而甚至把「Jabali」頂在頭頂上，或讓寶寶坐在牠的腳背移動。
金剛猩猩的基因與人類基因相似度高達98.4%，但與人類寶寶的學習成長相比，牠的發展似乎更快一些。「Jabali」剛出生時，還需要媽媽幫忙，才能持續待在媽媽身上，這讓喜歡與保育員鬥智突破防護措施的猩媽「Tayari」失去樂趣，暫時沒有空閒的手腳可以研究新的破綻，有時會將「Jabali」放在頭上，一次寶寶只抓到媽媽「Tayari」的屁股，牠就開始移動，呈現寶寶掛在屁股後的樣子。
「Jabali」如今出生70天，開始能夠靠自己穩穩地抓在媽媽身上，而「Tayari」也有較多的自由時間，愛爬樹的牠重新恢復熱情，經常會與「Jabali」至戶外活動場到處探索。而保育員也發現，猩媽「Tayari」會帶寶寶爬到樹上，並嘗試折斷樹枝，似乎想以身教教導「Jabali」，教他如何突破各種防護措施，保育員看得哭笑不得，不知待「Jabali」力氣更大時，還會出現什麼驚喜。
金剛猩猩生長於熱帶雨林的西部低地，儘管較常在地面上活動，但牠們為了尋找食物會爬到樹上，就算雄性體重可達200公斤也不例外，睡覺也常會在環境中折斷樹枝和樹葉築巢。為了符合動物的野外特性，臺北動物園特別在金剛猩猩的戶外活動場內，設置許多堅固的巨大棲架，讓牠們能夠往高處活動。
剛來臺灣的「Tayari」，個性非常喜歡挑戰，因此經常做出超出保育員預期的行為，初來半年內，牠就與姊妹「Iriki」聯手讓戶外活動場的植栽變得一片枯黃。而「Jabali」是在臺灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶，加上「Tayari」是一個謹慎的媽媽，動物園希望遊客來參觀時，盡量保持安靜，以免打擾到金剛猩猩家族。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。