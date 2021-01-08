臺北市立動物園的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，近日剛滿2個月大，現在開始學習特技了！猩猩媽「Tayari」的育兒術也非常有趣，有時會將「Jabali」抱在胸前或扛在背上，時而甚至把「Jabali」頂在頭頂上，或讓寶寶坐在牠的腳背移動。

Jabali的攀爬訓練！金剛媽咪育兒術公開！(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

金剛猩猩的基因與人類基因相似度高達98.4%，但與人類寶寶的學習成長相比，牠的發展似乎更快一些。「Jabali」剛出生時，還需要媽媽幫忙，才能持續待在媽媽身上，這讓喜歡與保育員鬥智突破防護措施的猩媽「Tayari」失去樂趣，暫時沒有空閒的手腳可以研究新的破綻，有時會將「Jabali」放在頭上，一次寶寶只抓到媽媽「Tayari」的屁股，牠就開始移動，呈現寶寶掛在屁股後的樣子。

「Jabali」如今出生70天，開始能夠靠自己穩穩地抓在媽媽身上，而「Tayari」也有較多的自由時間，愛爬樹的牠重新恢復熱情，經常會與「Jabali」至戶外活動場到處探索。而保育員也發現，猩媽「Tayari」會帶寶寶爬到樹上，並嘗試折斷樹枝，似乎想以身教教導「Jabali」，教他如何突破各種防護措施，保育員看得哭笑不得，不知待「Jabali」力氣更大時，還會出現什麼驚喜。

猩猩媽「Tayari」把寶寶「Jabali」頂在頭上，好像把孩子當成帽子了。(圖/臺北市立動物園 提供)

金剛猩猩生長於熱帶雨林的西部低地，儘管較常在地面上活動，但牠們為了尋找食物會爬到樹上，就算雄性體重可達200公斤也不例外，睡覺也常會在環境中折斷樹枝和樹葉築巢。為了符合動物的野外特性，臺北動物園特別在金剛猩猩的戶外活動場內，設置許多堅固的巨大棲架，讓牠們能夠往高處活動。

寶寶「Jabali」有時也會抱在猩媽「Tayari」的背上。(圖/臺北市立動物園 提供)

剛來臺灣的「Tayari」，個性非常喜歡挑戰，因此經常做出超出保育員預期的行為，初來半年內，牠就與姊妹「Iriki」聯手讓戶外活動場的植栽變得一片枯黃。而「Jabali」是在臺灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶，加上「Tayari」是一個謹慎的媽媽，動物園希望遊客來參觀時，盡量保持安靜，以免打擾到金剛猩猩家族。