獒犬個頭大且性格兇猛，擁有充滿氣勢的外型，沒想到竟被糟蹋到殘破不堪。動物救援志工徐文良獲報，指路邊出現一隻流浪大狗，身形非常的瘦，而且毛幾乎快掉光，到現場後才知道，牠竟是一隻獒犬，志工從牠的身體狀態推測，該隻獒犬可能是一隻被利用完後丟棄的繁殖母犬。

徐文良創建園區收容流浪狗，讓牠們免於死刑，及生病和受傷而身亡的狀況。日前他在臉書粉專「徐園長護生園」提到，接到通報趕至現場後，看到路邊有一隻年老的獒犬，身材消瘦且非常的虛弱，「原本有著讓人震撼的外表，如今卻虛弱的連站都站不穩，全身骨瘦如柴，乾扁的身體搖搖晃晃，走沒幾步就虛弱的跌倒在地」。

被糟蹋到身形殘破不堪，狀況慘不忍睹的年老獒犬 又是一隻疑似被利用完，狠狠丟棄在寒風中的獒犬🤬 接到通報後趕到現場，眼前看見的是一個有如風中殘燭，幾盡煙滅的身影窩在路邊 原本有著讓人震撼的外表，如今卻虛弱的連站都站不穩 全身骨瘦如柴，乾扁... 由徐文良發佈於 2021年1月6日 星期三

由於獒犬營養不足，在近幾日低溫裡，根本非常難熬，再加上牠還患有嚴重皮膚病，導致牠的毛髮大面積脫落，剩下的毛還打結在一起，而禿光的部位可清晰看到牠瘦成皮包骨的慘狀，不僅如此，由於長期浸泡在分泌物裡，導致牠的身體散發著一股很濃的臭味，讓人看得非常心疼。

這一隻獒犬非常溫馴，聽到徐文良喊牠時，便會站起身緩緩朝人的方向前進，隨後安靜的被帶回園區照料，一開始先幫牠做初步清理，職工一邊幫牠剃掉凌亂的毛髮，一邊安慰牠說，「雖然很冷。但這件皮毛大衣不適合妳」，進一步觀察發現，老獒犬乳頭下垂，疑似曾多次生產，推測牠可能是被利用完就丟的繁殖犬。

而老獒犬被清理過後，身體似乎也感到比較舒服，安心的牠也露出可愛的性格，吃飯時會將前肢摺起來，讓人看了格外心疼。不少網友表示「牠真的知道你是來救牠的，乖乖的跟你走。謝謝你！」、「繁殖場不倒，不知有多少生命受害，謝謝良哥」，徐文良也呼籲「不買不賣杜絕成為繁殖場幫兇」。