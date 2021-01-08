英國泰恩威爾郡一名26歲女子凱蒂（Katie Wilkinson）日前在蓋茨黑德（Gateshead）的一條小徑溜狗時，意外發現泥濘的田野間竟然插著一根「人類腳指」，嚇得她當場噴淚並立刻報警，警方獲報後隨即趕到現場將「腳趾」挖出，沒想到真相讓現場眾人全都傻眼了。

Woman calls police after spotting 'human toe' sticking out of ground - but it's a potatohttps://t.co/sCcQb6eDhK pic.twitter.com/RALFWocFEF — Daily Mirror (@DailyMirror) January 7, 2021

根據英國《鏡報》報導，凱蒂在本月5日帶著狗狗外出散步，並且選了一條比平常更遠的小路，沒想到卻意外發現泥地上出現一根沾滿泥土的「肉色物體」，她當下以為只不過是別人隨意棄置的垃圾，或是某種植物，拍了一張照後便離開，沒有太過在意。不料她回到家後再次確認照片時，突然驚覺這跟肉色物體，疑似是「人類腳趾」。

凱蒂越想越不對勁，還將照片PO給親友確認，沒想到眾人一致認為那就是「人類腳趾」，更有人建議她報警，她也隨即報案，不過在等待警察的那段空檔，她因為情緒太過不安，眼淚不停掉下來，「我甚至還打給我媽，問她『我發現了屍體，該怎麼辦？』。」

警方獲報後火速趕抵現場，並展開大規模搜索，加上事態緊急，不少警消人員加入支援隊伍，甚至出動了警犬，就在搜索了2小時之後，警犬總算發現了凱蒂看見的那根腳趾，只是當警方挖出腳趾後也傻了，這才發現，原來凱蒂看見的腳趾其實只是一顆馬鈴薯。

得知驚人真相後，凱蒂頓時羞愧不已，「我簡直不敢相信自己把時間浪費在一棵馬鈴薯上，還為此麻煩了一大群警察…」她只能不斷向現場警消人員致歉，結束一場虛驚。不過警長還反過來安慰凱蒂，說他當下看到照片也以為是腳趾，要凱蒂不要太過自責，凱蒂也自嘲「慶幸土裡的只是馬鈴薯，如果是腳趾或是其他人體器官，我可能會留下一輩子陰影」。