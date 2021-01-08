台灣人愛吃牛，尤其是平價牛排因為價格實惠、CP值高，是不少民眾用餐首選，不過也有人偏好買牛肉回家自行料理，無論是口味、吃法也更加彈性多元。日前就有網友分享自己料理牛肉時的激推組合，不少饕客看了也證實「真的超香」，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》上傳自製的牛肉料理，並PO文指出，牛肉搭配「七彩胡椒粒」和「蒜苗」的神級組合，不只美味好吃，口感也瞬間升級，畫面中可見，一塊鮮嫩欲滴的牛肉加上兩片綠色蒜苗，看起來十分誘人。

除此之外，原PO也不禁好奇「蒜苗還可以配什麼？」貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「蒜苗才是本體，多多益善」、「過年都吃蒜苗炒三層肉超香」、「蒜苗配鴨賞一定要的」、「香腸、鴨賞、烏魚子」、「蒜苗加在義式蔬菜湯裡面真的讚，清炒烏魚子義大利麵也好吃」、「蒜苗配烤鴨再配甜麵醬，完美」。

其實七彩胡椒粒也是調料神物之一，內含多種色彩繽紛的胡椒及胡荽，不僅能替料理增添色彩，香氣層次更加豐富獨特，非常適合灑在肉品、義大利麵、沙拉上。

至於近年來夜市常見的炸牛排，也有不少擁護者，過去就有內行人點出背後美味關鍵在於肉品本身的品質，「基本上就是那種生吃或3分熟的牛肉，下去炸才能吃。吃過之後覺得炸的也是一種手法，跟煎或烤不同的口感」。