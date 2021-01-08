唐代傳奇美女楊貴妃有著傾城傾國的姿色，精通音律又擅長歌舞，備受唐玄宗寵愛，不過相傳她跟大她16歲的安祿山有私情，甚至為了掩蓋和安祿山的苟且之事，心生一計發明了「肚兜」，時至今日受到不少女性歡迎。

眾所皆知，唐玄宗和楊貴妃有一個乾兒子，名叫安祿山，雖說是乾媽，但楊貴妃整整小了安祿山16歲，野史上兩人的關係並沒有那麼純潔。安祿山仗著皇帝和楊貴妃的賞識，經常以臣子的名義私下拜見楊貴妃，不僅隨意進出楊貴妃寢宮，陪她吃飯、聊天、飲宴，有時甚至還玩通宵。

兩人最知名的情史秘聞，一直流傳著諸多版本，尤其是楊貴妃為安祿山「洗三」的趣聞讓人啼笑皆非，「洗三」在古代是指新生兒出生後的第三日要舉行沐浴儀式，藉此洗去前世的罪孽，野史記載，安祿山48歲生日時，楊貴妃將其召入禁宮親自為安祿山洗澡，洗完之後，還用十幾條綾羅綢緞將他包裹成嬰兒狀，喊一聲「祿兒」。

除此之外，《唐史演義》中也提到「祿山與貴妃鬼混一年有餘，甚至將貴妃胸乳抓傷。貴妃因恐玄宗瞧破，遂作出一個訶子來，籠罩胸前。」

這個「訶子」指的是唐代貴婦中流行的一種無帶內衣，也相傳是楊玉環為掩飾所傷之乳而發明的肚兜，最後慢慢演變成現代女性身上穿的貼身衣物；而「祿山之爪」也成了一個有名的典故，事後安祿山甚至私下對人說「貴妃人乳，滑膩如塞上酥」。