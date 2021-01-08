泰國機場日前出現一起烏龍事件，機場人員在處理托運行李時，赫然發現輸送帶上竟然出現疑似人形「木乃伊」的行李包裹，讓現場工作人員高度戒備，加上泰國鬼片揚名世界，不免讓人有所聯想，不料真相曝光讓眾人全笑翻。

香港泰國文化協會日前在臉書粉專上分享多張照片，只見一個外型神似人形「木乃伊」的白色行李包裹，出現在輸送帶上，並且緩緩從X光機的黑色條狀布簾露出，讓機場上上下下進入高度戒備，民眾更是人心惶惶。

即便包裹持有者堅稱不是小孩子的屍體，但在海關的強烈要求下，也隨即將包裹打開檢查，這才發現，原來這個人形「木乃伊」其實是高爾夫球袋，因為以白布包裹成激似人體的形狀，讓目擊者各個嚇破膽，所幸只是烏龍一場。

臉書粉專也提醒，旅客若有大件行李需要托運，像是衝浪板、高爾夫球袋或樂器等，務必先向航空公司確認，「千萬不要再包裝成這樣，會嚇到不少人」。

不過機場託運的奇葩事情時有所聞，過去就有一名從泰國登機的旅客到達印度清奈國際機場後，被機場人員發現行李箱有詭異聲響，沒想到打開後竟然發現裡面竟然藏了一隻小花豹，所幸花豹被送往動物園後情況良好，也讓機場人員鬆了一口氣。