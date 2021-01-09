你敢跟鱷魚近距離合影嗎？迦納幾名遊客日前至阿卡齊的鱷魚渡假村遊玩，期間一隻鱷魚從水中爬出，遊客見狀非常興奮，紛紛跑到鱷魚旁邊合照，鱷魚原本都沒有任何動作，直到一名女遊客上前撫摸後，鱷魚突然轉頭狠咬，導致女遊客當場血流送醫。

根據《Graphic ONLINE》報導，遊客至沃爾特(Volta)地區Ave Dakpa的鱷魚池塘(Crocodile pond)遊覽，期間一隻鱷魚從水中爬上陸地，一行人發現後都非常興奮，其中一人甚至鼓起勇氣，跨蹲在鱷魚的身上，而其他人也湧了上去，有人跨站或蹲在鱷魚旁合影，甚至還有人將手放在牠的身上。

影片中可見，一名黃衣婦女看許多人與鱷魚合影，牠都沒有任何反應，因此也走上前拍照，隨後將手放在鱷魚背上，沒想到原本不動的鱷魚，竟突然大怒，隨後轉身咬人，婦女當場流血送醫，所幸並未造成生命危險，目前恢復狀況良好。

負責當地鱷魚池塘的單位表示，目前正在調查引發鱷魚突然攻擊人的原因，其中阿穆祖博士(Dr. Prince Amuzu)表示，「經過我們調查後，發現事件發生於聖誕節至新年之間，幸好受害者傷勢並不嚴重」，指此地區作為旅遊景點開放後，一直是非常安全的地方，如今竟發生傷人事件，將持續調查案件細節，再向民眾說明。