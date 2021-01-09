大陸北京一名民眾開車至郊區時，期間發現一隻流浪狗，由於當時還下著雪，便下車買食物餵牠時，之後發現牠是剛生完孩子的4寶媽，擔心牠們會凍死，因此通報動物救援隊幫忙，期間救援人員向狗媽媽射了一發麻醉針，而牠誤以為自己快死了，趕緊回到寶寶身邊，下秒舉動讓所有人都感動落淚。

根據《騰訊網》報導，去年2月有民眾開車前往郊區時，途中發現了一隻流浪狗，由於牠骨瘦如材，因此讓民眾看得相當不捨，便下車買食物餵牠，流浪狗吃完後不僅沒有離開，反而坐在他身邊，好像還想再討食物吃，隨後又轉頭看向遠方，好像在擔心什麼事情。

由於已經沒有食物吃，流浪狗沒待多久就離開，而該民眾則非常擔心，便偷偷跟蹤牠，發現原來牠是一隻狗媽媽，驚覺被人發現後，狗媽趕緊帶著4隻幼犬躲起來，由於非常擔心狗的安危，因此民眾便聯絡救援隊幫忙，不過因狗媽媽警覺性高難以捕捉，因此他們便使用寵物麻醉吹針，成功命中狗媽媽。

中了麻醉針的狗媽媽驚慌失措的跑開，但牠並不是要逃走，而是趕緊找到孩子們，儘管藥效已開始，狗媽媽走路都有些不穩，但仍硬撐回到小狗身邊，站著餵飽寶寶們才倒下，牠疑似以為自己快死了，因此趕緊回到孩子身邊，想在生命的最後一刻餵飽牠們，讓人看了非常感動，最終小狗們都帶回救援中心，小奶狗們也都成功被領養。