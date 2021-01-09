這一隻動物是真的嗎？柬埔寨一名工人在進行挖土作業時，期間發現了一隻詭異的生物，身形宛如是一顆被吹起來的氣球，頭部長得像烏龜，但足部卻又像青蛙，照片曝光後，讓人看得非常困惑，近日有生物學家就現身解釋，讓不少人直呼長知識。

網友Lim Khyhong將照片分享至臉書，指柬埔寨工人意外在土裡，挖出一隻不明生物，牠的身體呈現圓形，像是被吹到鼓起來的氣球，搭配上牠兇惡又小的頭，看起來非常不搭，還有看似厚厚一層的雙下巴，照片曝光後獲得1.1萬人按讚，迅速在網路上引發討論。

不少網友表示「感覺一戳牠就會爆了」、「身體像青蛙，頭又像烏龜，牠到底是什麼生物」、「怎麼有點像厚下巴動物系列《戽斗星球》裡的扭蛋角色啊」，不過由於該生物長得太詭異，因此有不少人質疑其真實性，還有人認為牠是無殼烏龜。

生物學家和兩棲動物專家羅利（Jodi Rowley）在推特則表示，這是一隻「鈍頭穴居青蛙（Glyphoglossus molossus）」，而該物種生長於東南亞地區較乾燥的地方，而且多數時間都躲在土壤底下，等到下雨時，牠們便會溜出來挖洞和保存水，而圓潤又柔軟的身體，像充了氣一樣，看起來非常嚇人，主要也是為了嚇走掠食者。