韓國一名女住戶發現，從幾個月前開始，她晚上睡覺時，屋外的走廊上經常會出現鈴鐺聲，而且時不時還感覺到有人在偷窺她，嚇得她晚上根本睡不著，就算聽到聲音後，趕緊起身拉開窗簾查看，但卻從未看到任何人的身影，更是讓她覺得毛骨悚然，直到近日抓到嫌犯，才發現是超萌偷窺狂。

女屋主得知小貓的身世後，感到非常的難過，最終決定將牠留在自己家。(影片來源/youtube/Kritter Klub)

女住戶近幾個月來，睡覺時總會聽到屋外傳來鈴鐺聲，而且隱約覺得有人在偷窺她，讓她感覺非常不舒服，由於她有時會微開窗戶通風，甚至會看到窗簾被人撥動，嚇得掀開窗簾後，也未看到任何人，近日成功逮到嫌犯，竟是一隻超萌的三花貓，但詭異的是，小貓雖常跑到她的窗前，但卻始終不願意進屋。

小貓不進屋以外，還會不斷在窗外叫，讓女屋主非常傷腦筋，經常被吵到至另外一間房休息，也不確定牠是否有主人，便向Youtube頻道「Kritter Klub」請求幫忙。節目組抵達後，發現小貓經常在屋子附近徘徊，甚至會喵喵叫要求女屋主開窗，但窗開了卻又不願意進來，當女屋主試圖靠近牠時，小貓就會趕緊溜走。

經過一段時間的觀察，小貓趁女屋主不注意時，竟反常的偷偷溜進房間，女屋主隨後將牠帶至獸醫院檢查，發現牠身上曾有開刀過的痕跡，推測牠應該有人照顧，詢問附近鄰居後，才得知牠是一隻流浪貓，而女屋主隔壁鄰居過去會定時餵小貓，甚至幫牠戴上鈴鐺，但半個月前他們一家搬走，小貓又變回自己一個。

而曾餵養小貓的鄰居表示，當時原本想帶貓一起走，但新家不允許房客養寵物，因此只好將小貓留在原處，雖然她非常難過，但也無能為力。小貓被留下來後，因為感到很孤單，所以經常會跑到鄰居舊家附近閒逛，回憶過去的美好點滴，這就是三花貓為何逗留在這裡的原因，女屋主得知後，也感到非常不捨，因此也決定領養牠，幫小貓準備床鋪與貓食，讓牠不用流浪再街頭。