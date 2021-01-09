台灣人重視文憑，不少家長望子成龍、望女成鳳，尤其是大學所讀的科系往往左右未來的職涯方向，就有一名網友不禁好奇「物理系的出路為何？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直指，若是有幸進入美國一企業任職，完勝世界無數頂尖人才。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，一名就讀物理系的友人，最近讀電磁學、力學，因為內容太過艱深而遇到瓶頸，讓他不禁好奇「物理系讀的比別人難，量物、熱力、電磁，都是天書等級的，那麼物理系未來的出路如何啊？台積電顧機台嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「做研究」、「台積電輪班」、「很多都做製程工程師，電機資工的出路比物理好很多」、「物理系在國外不是很多天才級在唸嗎？感覺很強的話可以去美國」、「你是頂尖的精英還擔心哪系會沒出路嗎？」、「華爾街裡念物理的不少耶」。

不過也有網友點名最佳出路是任職美國航太製造商SpaceX，直言「物理頂峰是航太業SpaceX」、「台灣學歷台積電；美國學歷SpaceX」、「出國可以去SpaceX，感覺就很猛」；但隨即遭到吐槽「SpaceX不收外國人」、「說SpaceX的是沒真的投過吧」。