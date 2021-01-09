看古裝劇時，一說到攻城，就會想到無數士兵一邊架著梯子向城牆上攀爬，一邊用攻城錘撞擊城門，完全不顧飛矢落石的驚險畫面，然而為何明知道城門是木造的，卻不用火燒城門的方式，一了百了呢？事實上，古人深知木頭忌火的道理，之所以不一把火燒毀城門，背後有3大關鍵。

眾所皆知，古代城門多是用堅硬結實的百年巨木建造而成，而且木質會挑選比較硬的棗木、榆木等，本身就具有一定的阻燃性。加上城門十分厚實，即便火燒城門，也需要較長時間才能燒毀。

其次，待城門修建完畢後，都會經過一道防火程序，並依序在城門上崁入鐵皮、釘上粗大的銅釘。

第三，木造城門會預留孔洞用來滅火，即便攻城方用火燒，敵人也能利用沙石將門洞填滿，火勢自然不易燒穿城門。

基於以上種種原因，古代攻城的時候燒城門是一件吃力不討好的事，攻城方選用巨木撞毀城門，要比火燒更有效率。且為了保護城池不被攻陷，城門前都會設一座護城河，透過一系列的設計提升防禦力道，讓整座城池變成易守難攻的堡壘。