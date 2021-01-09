俗話說「好奇心會殺死一隻貓」，大陸山東一名15歲少年，日前出於好奇心，想試試看用舌頭舔鐵柱是否會「黏住」，便在-16℃的環境下親自實驗，沒想到他伸出舌頭後果然瞬間遭到凍住，嚇得他崩潰狂喊救命。

綜合陸媒報導，本月7日，山東省棗莊白天氣溫僅-16℃，一名在理髮店當學徒的15歲少年，因為聽聞冬天舔鐵柱，舌頭會被黏住，便突發奇想的透過實驗，驗證傳聞真假，於是大膽的舔了路邊鐵柱，果不其然，舌頭立刻黏在鐵柱上拔不下來，讓他又驚又懼。

痛得受不了的他，立刻打電話向公司老闆求救，但因為舌頭被凍住，講話口齒不清，隨即被對方無情的掛斷電話。直到附近商店老闆發現少年的慘況，拿來一杯溫水慢慢澆在少年的舌頭和鐵柱的接合處，才結束一場虛驚。

這段奇葩的實驗過程全被路旁的監視器給拍了下來，影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言調侃「這孩子很有科學精神知道實踐」、「以身試鐵」、「看得出來老闆笑得很開心」、「這麼大了，好奇心還不減啊」。

事實上，過去俄羅斯也有一隻狗狗，在-15℃的環境下舔食人孔蓋上的東西，結果舌頭不慎被凍住，甚至隨著時間的推移，舌頭越粘越牢。幸好，一名好心人將隨身攜帶的礦泉水慢慢澆在狗狗的舌頭上，並找來幫手協助狗狗脫離困境。