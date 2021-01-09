國外一隻聾啞盲狗萊拉（Lyla）儘管雙眼全盲、聽不見也發不出任何聲音，但牠的飼主並沒有因此放棄，反而給足牠全部的愛。日前牠在自家庭院悠閒散步時，突然聞到空氣中傳來一股熟悉的氣味，立刻興奮的奔向鏡頭，180度的超暖反應讓網友看了感動不已。

@markreed2009 When she all of a sudden smells my scent 😭😭😭😭😭😭 ♬ original sound - markreed6096

「當牠突然聞到我的氣味…」飼主日前在抖音帳號「markreed2009」分享家中聾啞盲狗萊拉靈敏的暖心畫面，影片中可見，當時萊拉漫步在草皮上，悠哉的在庭院中散步，並且認真的探索周遭環境，而飼主則是不動聲色的默默坐在椅子上。

直到萊拉突然聞到一股熟悉的氣味，抬起頭來四處嗅聞，就在牠確定這是飼主的味道後，原本認真在探索環境的牠立刻露出燦笑，下一秒就搖著尾巴奔向鏡頭，開心的跟飼主撒嬌，藏不住喜悅的表情，讓人感受到牠發自內心的真誠。

影片曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「超甜蜜～瞬間被萊拉的笑容給融化了」、「從萊拉的神情就可以看出牠有多幸福」、「萊拉也太聰明了吧，而且反應很快」、「雖然萊拉又聾又啞又盲，但牠並沒有失去被愛與愛人的能力」。