古代封建社會，女子地位十分低下，被無數綱常倫理束縛，甚至大多數時候只能在家裡相夫教子，不能拋頭露面。尤其男人三妻四妾被認為是權力的象徵，納妾過程中，正妻主母不但需要參與其中，就連行房也必須在一旁伺候，背後原因讓人臉紅心跳。

除了男女尊卑有別之外，女性也有階級觀念，在許多大戶人家裡，正妻的地位僅次於男主人，小妾的地位則比奴僕高一些。

值得注意的是，小妾沒有單獨和丈夫過夜的權力，尤其是洞房花燭夜當天，正妻和丫環都會參與其中，不僅新房是她們所佈置，就連丈夫行房時，正妻和丫環也要在一旁監督伺候。

首先，正妻會在床上放置一塊白色布匹，驗明小妾是否為純潔之身，還會適時的給予房事上的指導，只為服侍好一家之主，讓他達到身心愉悅。等到小妾和丈夫完事後，正妻就會監督小妾回到自己的房間，這也是為了樹立自己的高度，接著正妻再代替小妾陪伴丈夫。

此外，小妾即便再受寵，她也沒有名列家譜、受後代祭奠的待遇，就算生了兒子也不能母憑子貴，提高身分地位，名義上的母親就只能是正妻，自己只能看著親生骨肉喊自己姨娘。